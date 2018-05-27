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Трамп рассказал о «разбитых в пух и прах» жизнях американцев
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Трамп рассказал о «разбитых в пух и прах» жизнях американцев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп обвинил "охоту на ведьм" в разрушении жизни людей, которые приехали работать в Вашингтон в федеральных учреждениях.
Такую точку зрения Трамп изложил в воскресенье в своем Twitter:
"Кто вернет молодые и прекрасные жизни (и других), которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией?". "Желая помочь нашей стране, в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!" — заключил Трамп.
ФБР и Министерство юстиции США продолжают расследование якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов.
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