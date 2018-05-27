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Трамп прокомментировал стрельбу в школе в Индиане
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Трамп прокомментировал стрельбу в школе в штате Индиана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в твиттере отметил героизм учителя, обезвредившего вооруженного ученика, который устроил стрельбу в школе города Ноблсвилл в штате Индиана.
"Спасибо отважному учителю и герою Джейсону Симэну из Ноблсвилля, штат Индиана, за его героический поступок, который спас так много ценных юных жизней", — написал Трамп.
Он также отметил, что решительные и уверенные действия учителя "обсуждает весь мир".
Ранее сообщалось, что стрельбу в школе города Ноблсвилл в штате Индиана открыл ученик. Полиция задержала нападавшего.
Как отмечалось, преподаватель попытался вырвать оружие у студента и повалил его на землю.
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