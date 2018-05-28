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Канцлер Австрии заявил о ненадежности США
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Канцлер Австрии заявил о ненадежности США 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Frank Franklin II
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что американская сторона становится все более ненадежной, при этом европейским странам нужно сохранять единство. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.
По словам Курца, решение Соединенного Королевства выйти из состава Евросоюза "ужасно", а его основной причиной является миграционной проблема.
"США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное — Европа должна оставаться единой", — подчеркнул Курц.
Ранее Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Евросоюз, необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев еще в Африке.
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