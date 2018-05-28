Канцлер Австрии заявил о ненадежности США

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что американская сторона становится все более ненадежной, при этом европейским странам нужно сохранять единство. Об этом он сказал в интервью The Financial Times

По словам Курца, решение Соединенного Королевства выйти из состава Евросоюза "ужасно", а его основной причиной является миграционной проблема.

"США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное — Европа должна оставаться единой", — подчеркнул Курц.

Ранее Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Евросоюз, необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев еще в Африке.