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Ким Чен Ын сообщил о проведении переговоров с главой Южной Кореи
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Ким Чен Ын сообщил о проведении переговоров с главой Южной Кореи 

РИА Новости 27 мая 2018
КИМ ЧЕН ЫН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРОВЕЛ ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С МУН ЧЖЭ ИНОМ, НАМЕРЕН ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ — РЕНХАП
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