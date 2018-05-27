Ким Чен Ын сообщил о проведении переговоров с главой Южной Кореи 

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Глава СБУ заявил о планах заказчиков покушения на Бабченко убить 30 человек

Асад ответил на оскорбления Трампа в свой адрес

В ДНР заявили о стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе