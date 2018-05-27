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На Украине «нашли» способ «уничтожить Россию»
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На Украине «нашли» способ «уничтожить Россию» 

РИА Новости
Фото: РИА Новости
"На Россию необходимо давить санкциями — именно так уничтожили Советский союз", заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Политик сказал это в ответ на вопрос журналистов о его позиции по поводу урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе.
"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом", — рассказал Тука в эфире телеканала NewsOne.
Позже он поправился и добавил, что помимо санкций к исчезновению СССР привели и "ряд других факторов, включая гонку вооружений".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, однако даже после ее стараний между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
После эскалации кризиса на Украине западные страны ввели ограничительные меры в адрес Москвы. Россию обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. Российские власти при этом отвергают подобные обвинения и подчеркивают, что жители полуострова демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с исторической родиной, а стороной внутриукраинского конфликта Москва не является.
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