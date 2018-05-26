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В Грузии назвали предполагаемые сроки вступления в НАТО
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В Грузии назвали предполагаемые сроки вступления в НАТО 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в субботу заявил, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году.
Ранее ожидаемые сроки присоединения Грузии к альянсу не назывались.
По его словам, грузинская сторона выражает надежду, что международное содружество, в частности Североатлантический альянс, «найдут силы, чтобы осуществить консолидацию этого важного решения». Премьер отметил, что членство в НАТО представляет важность исходя из необходимости укрепления безопасности страны.
"Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества", — добавил он.
Ранее Россия выразила обеспокоенность в связи с углублением сотрудничества Грузии с НАТО. Как отметили в МИД, Москва вправе принимать адекватные меры для укрепления безопасности страны.
В середине этой недели госсекретарь Майк Помпео заявил, чтоСША работают над присоединением Грузии к НАТО. Глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе, выступая в Вашингтоне, заявил, что Грузия добилась значительного прогресса на пути соответствия стандартам НАТО и рассчитывает, что на июльском саммите альянса этот факт будет зафиксирован официально. По его словам, за последние десять лет в стране проводились изменения и в политической, и в военной области.
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