В Грузии назвали предполагаемые сроки вступления в НАТО

Ранее ожидаемые сроки присоединения Грузии к альянсу не назывались.

По его словам, грузинская сторона выражает надежду, что международное содружество, в частности Североатлантический альянс, «найдут силы, чтобы осуществить консолидацию этого важного решения». Премьер отметил, что членство в НАТО представляет важность исходя из необходимости укрепления безопасности страны.

"Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества", — добавил он.

Ранее Россия выразила обеспокоенность в связи с углублением сотрудничества Грузии с НАТО. Как отметили в МИД Москва вправе принимать адекватные меры для укрепления безопасности страны.

В середине этой недели госсекретарь Майк Помпео заявил, чтоСША работают над присоединением Грузии к НАТО. Глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе, выступая в Вашингтоне, заявил, что Грузия добилась значительного прогресса на пути соответствия стандартам НАТО и рассчитывает, что на июльском саммите альянса этот факт будет зафиксирован официально. По его словам, за последние десять лет в стране проводились изменения и в политической, и в военной области.