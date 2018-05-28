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Польша выступила за вступление Украины и Грузии в НАТО
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В Варшаве выступили за принятие в НАТО Украины и Грузии 

RT на русском 18 минут назад
Фото: Reuters
Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии. Об этом заявил спикер польского сейма Марек Кухчиньский.
«Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО», — приводит его слова WPolityce.
Кроме того, по мнению Кухчинького, то, что эти государства находятся за пределами альянса, угрожает стабильности.
Ранее сообщалось глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо вмешаться в спор Украины и Венгрии для его разрешения.
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