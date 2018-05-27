Названы сроки вступления Грузии в НАТО

Грузинская сторона надеется, что Североатлантический альянс найдет в себе силы, чтобы осуществить «консолидацию этого важного решения». По словам Квирикашвили, вхождение в НАТО необходимо для укрепления безопасности страны. Он также отметил, что Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом содружества.