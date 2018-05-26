«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп»

Сноуден раскрыл истинные чувства Трампа к Путину

«Во всем мире Трамп никого не любит так сильно как российского президента», — сказал Сноуден, передает RT со ссылкой на Huffington Post.

В то же время Сноуден отметил, что не стоит надеяться на то, что «расследование Мюллера найдет неопровержимые доказательства против Трампа». Он считает, что американский президент не производит впечатление человека, которого стоит привлекать к сложным операциям, ведь он «даже не может вспомнить, как собирается закончить предложение».

Это, отметил Сноуден, не значит, что Трамп не хочет сотрудничать или делать все, чтобы получить преимущество.

Он также призвал американцев бороться за перемены. «Все меняется. И если все может измениться к худшему, то может измениться и к лучшему. Если мы готовы обозначить жесткие границы и готовы их отстаивать, — тогда маятник качнется», — пояснил он.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер расследует дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы. В четверг по этому делу был допрошен старший советник и зять Трампа Джарен Кушнер. Адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в понедельник сообщил, что Мюллер намерен завершить расследование к 1 сентября.