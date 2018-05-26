И снова здравствуйте: лидеры двух Корей провели встречу

Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в Пханмунджоме

Лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне впервые после апрельского саммита. На переговорах главы государств обсуждали возможное проведение саммита между КНДР и США

Лидеры КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне между странами. Целью диалога было обсуждение встречи с президентом США Дональдом Трампом

Эти переговоры стали вторыми между главами двух стран с апреля нынешнего года.

«Два лидера провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР — США», — сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ён Чжан.

Он также добавил, что согласно договоренностям сторон, Мун Чжэ Ин расскажет о результатах прошедшей встречи утром следующего дня.

Отметим, что первый за последние 10 лет двусторонний саммит между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином состоялся 27 апреля. В результате была подписана Пханмунджомская декларация, в которой зафиксированы договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации, а также построении мира на Корейском полуострове.

Несколько ранее в этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет продуктивные переговоры с КНДР о возможном проведении саммита между государствами. Данное сообщение он опубликовал в своем твиттере.

«Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если все получится, будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если будет необходимо, будет продлен», — написал американский лидер.

Он также добавил, что искренне надеется на будущую встречу с Ким Чен Ыном. Дональд Трамп к тому же призвал лидера КНДР писать либо звонить ему.

При этом Трамп подытожил, что Северная Корея потеряла «великую возможность» достичь процветания.

Сообщение о том, что встреча в Сингапуре, намеченная на 12 июня, не состоится, Дональд Трамп направил Ким Чен Ыну 24 мая.

Текст письма опубликовали в тот же день в твиттере Белого дома.

«Я очень надеялся встретиться с вами. К сожалению, учитывая огромную злость и открытую враждебность, проявленную в вашем последнем заявлении, я посчитал неуместным проводить сейчас эту давно планируемую встречу», — было написано в письме от имени Дональда Трампа.

Таким образом, Трамп фактически возложил ответственность за несостоявшийся саммит на КНДР, ссылаясь на воинственные заявления Пхеньяна . При этом в этот же день КНДР полностью демонтировала ядерный полигон в Пхунгери. На этом полигоне с 2006 по 2017 год проводились шесть испытаний, в том числе термоядерной бомбы.

Уже на следующий день после отмены встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном американский президент сообщил, что администрация Соединенных Штатов приняла решение перезапустить диалог с Северной Кореей.

«Посмотрим, что будет. Теперь мы с ними разговариваем», — отметил Трамп.

Тогда же он впервые сообщил, что отмененная ранее встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться.

За этим сообщением в тот же день последовал ответ со стороны КНДР.

Заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ке Гван отметил, что корейская сторона все еще хочет наладить отношения с Вашингтоном и готова провести встречу с американскими властями в любое время и в любом формате.

Чиновник также подчеркнул, что односторонняя отмена саммита заставила власти Северной Кореи оценить, все ли необходимые усилия для налаживания отношений с Соединенными Штатами они приложили.

«Наше стремление сделать все возможное для спокойствия и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове остается неизменным, и мы открыты для того, чтобы дать время и возможность США [пересмотреть свое решение]», — подытожил Ким Ке Гван.

Напомним, что ранее, 16 мая, сообщалось, что Пхеньян может отказаться от участия в саммите КНДР — США. Об этом сообщил первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван. Данное заявление было связано с нежеланием Северной Кореи вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

«Нас больше не интересуют переговоры, которые будут преследовать цель загнать нас в угол и заставить в одностороннем порядке отказаться от наших ядерных боеприпасов», — заявил политик.

Спустя два дня на этот ответил Вашингтон. Американский президент заявил, что участь ливийского лидера Муамара Каддафи не постигнет Ким Чен Ына в том случае, если он пообещает избавиться от ядерного оружия.