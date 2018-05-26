Ещё
В Египте заблокировали YouTube
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украине пригрозили "красной карточкой и удалением"
Украине пригрозили "красной карточкой и удалением"

В Египте суд обязал на месяц заблокировать YouTube 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Административный суд Египта подтвердил в субботу решение суда низшей инстанции о блокировке на месяц видеохостинга YouTube за публикацию кадров из фильма, оскорбляющего чувства мусульман, сообщается египетское издание "Аль-Ахрам".
Ранее египетский адвокат Мухаммед Салем подал заявление в суд, потребовав заблокировать YouTube на территории Египта, пока видеохостинг не удалит кадры из фильма, который повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме. Адвокат также потребовал запретить в стране все ресурсы, демонстрирующие подобные кадры, которые, по его мнению, могут спровоцировать межконфессиональные конфликты.
Согласно первоначальному решению суда, выполнять блокировку YouTube должно было правительство в лице национального управления связи. Однако управление подало апелляцию, сославшись на то, что выполнить блокировку YouTube затруднительно.
РИА Новости: последние новости
Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре В Крыму раскритиковали идею патрулирования Украиной Керченского пролива Число задержанных на акции протеста в Париже возросло до 32 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина развода Шнурова c Матильдой34
Китай и Европа обойдутся без США78
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»424
В Париже начались беспорядки91
Путин напомнил кабмину о суперуказе184
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Политика
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение