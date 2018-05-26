Парижане вышли на улицы

В Париже начался митинг, на котором демонстранты выступают против политики французского лидера Эммануэля Макрона.
Toujours beaucoup de créativité dans les banderoles et pancartes… celle du PCF que voici #manif26mai @BFMTV pic.twitter.com/cMLokFTvBy— Anne Saurat-Dubois (@annesaurat) 26 мая 2018 г.
Как сообщает BFMTV, в акции под названием «Народный подъём» участвуют, в частности, представители профсоюзов и политических партий, в числе которых «Непокорная Франция».
Демонстрации также проходят во многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Гренобле и Лионе.
Ранее 5 мая во французской столице прошёл митинг против политики Макрона.