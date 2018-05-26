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Парижане вышли на улицы
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В Париже началась акция протеста против политики Макрона 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Париже начался митинг, на котором демонстранты выступают против политики французского лидера Эммануэля Макрона.
Как сообщает BFMTV, в акции под названием «Народный подъём» участвуют, в частности, представители профсоюзов и политических партий, в числе которых «Непокорная Франция».
Демонстрации также проходят во многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Гренобле и Лионе.
Ранее 5 мая во французской столице прошёл митинг против политики Макрона.
RT на русском: последние новости
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