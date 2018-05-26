Парижане вышли на улицы

В Париже началась акция протеста против политики Макрона

Как сообщает BFMTV, в акции под названием «Народный подъём» участвуют, в частности, представители профсоюзов и политических партий, в числе которых «Непокорная Франция».

Ранее 5 мая во французской столице прошёл митинг против политики Макрона.