В Донбассе погибли украинские военные

На линии соприкосновения в Донбассе подорвалась на мине БМП украинских вооруженных сил, два человека погибли. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко

«В районе населенного пункта Золотое в результате подрыва БМП одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады двое военнослужащих погибли, один получил ранения», — рассказал Марочко.

Ответственность за инцидент Марочко возложил на украинскую сторону, заявив, что «беспорядочное минирование» приграничных районов приводит к жертвам и со стороны бойцов ВСУ, и со стороны мирного населения.