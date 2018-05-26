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Население Таджикистана достигло девяти миллионов человек
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Население Таджикистана достигло девяти миллионов человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Население Таджикистана достигло девяти миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по статистике страны.
«Девятимиллионный младенец родился накануне в одном из столичных роддомов. Городские власти обещают в самое ближайшее время назвать имя малыша и номер родильного дома», — заявили в агентстве.
По официальным данным статистики, каждый год население страны растет на 2,2%, или на 200 тысяч человек.
Отмечается, что благодаря высокой рождаемости страна стала одной из самых молодых в мире по популяции. Треть населения Таджикистана — это дети в возрасте от одного года до 14 лет.
Ранее в МВД России сообщили, что за пять лет число получивших российское гражданство иностранцев выросло почти втрое. Согласно информации ведомства, в 2017 году выходцы из Таджикистана получили почти 30 тысяч российских паспортов.
RT на русском: последние новости
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