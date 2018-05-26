Население Таджикистана достигло девяти миллионов человек

Население Таджикистана достигло девяти миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по статистике страны.

«Девятимиллионный младенец родился накануне в одном из столичных роддомов. Городские власти обещают в самое ближайшее время назвать имя малыша и номер родильного дома», — заявили в агентстве.

По официальным данным статистики, каждый год население страны растет на 2,2%, или на 200 тысяч человек.

Отмечается, что благодаря высокой рождаемости страна стала одной из самых молодых в мире по популяции. Треть населения Таджикистана — это дети в возрасте от одного года до 14 лет.