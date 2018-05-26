Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»

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Заявления Украины по Крыму назвали «сказкой на ночь» 

РИА Новости 25 минут назад
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал "сказкой на ночь" возможность патрулирования украинскими кораблями Керченского пролива.
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Ранее сообщалось, что депутаты украинской политической партии "Укроп" призвали правительство Петра Порошенко взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива.
В интервью РИА Новости Дмитрий Белик отметил, что в районе Керченского пролива украинский морской патруль — это нежеланный гость, которого даже на порог не пустят.
"Россия выполняет международные обязательства по зоне свободного судоходства между Таманью и Крымом, пролив открыт, но под нашим контролем. Любая попытка иностранного патрулирования Керченского пролива — это "красная карточками и удаление с поля". На бумаге украинские политики храбрецы, а вот вблизи нашего охранного периметра — не очень", — подчеркнул депутат.
Кроме того, Белик отметил, что сегодня Керченский пролив контролируется силами морской погранслужбы ФСБ.
"Российская морская погранслужба не станет церемониться с нарушителями, а для особо буйных есть ещё силы Черноморского флота и штурмовая авиация, базирующаяся на полуострове", — заявил парламентарий.
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