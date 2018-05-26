Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал "сказкой на ночь" возможность патрулирования украинскими кораблями Керченского пролива.
Ранее сообщалось, что депутаты украинской политической партии "Укроп" призвали правительство Петра Порошенко взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива.
В интервью РИА Новости Дмитрий Белик отметил, что в районе Керченского пролива украинский морской патруль — это нежеланный гость, которого даже на порог не пустят.
"Россия выполняет международные обязательства по зоне свободного судоходства между Таманью и Крымом, пролив открыт, но под нашим контролем. Любая попытка иностранного патрулирования Керченского пролива — это "красная карточками и удаление с поля". На бумаге украинские политики храбрецы, а вот вблизи нашего охранного периметра — не очень", — подчеркнул депутат.
Кроме того, Белик отметил, что сегодня Керченский пролив контролируется силами морской погранслужбы ФСБ.
"Российская морская погранслужба не станет церемониться с нарушителями, а для особо буйных есть ещё силы Черноморского флота и штурмовая авиация, базирующаяся на полуострове", — заявил парламентарий.