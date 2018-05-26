Сбросить «мешки с песком». Без кого Евросоюз собирается «лететь» дальше

Еврокомиссар Вера Юрова заявила, что ЕС придется избавляться от "балласта" — государств, чья эгоистичная политика не вписывается в общую линию союза и даже противоречит ей. Она не сказала прямо, о каких именно странах идет речь, но недвусмысленно заметила, что ее родной Чехии не стоит слепо следовать курсу Польши Венгрии . О том, кого Брюссель считает "оппортунистами" и почему, — в материале РИА Новости.

С плохими не водись!

Это заявление еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов сделала, выступая на конференции "Вызовы для Европы". Члены европейской семьи народов, отметила она, должны отрешиться от собственных национальных интересов и подчинить себя общим задачам, поскольку сплочение Европы в наши дни обусловлено "экзистенциальной необходимостью".

"Чем больше в Европе будет возникать различных проблем и новых угроз, тем быстрее оформится тенденция выбрасывать "мешки с песком". Ими могут стать, например, государства, которые не то что не держат язык за зубами, но не участвуют в сотрудничестве, не прилагают усилий для достижения общих целей", — предупредила еврокомиссар.

Мешки с песком — балласт, который выбрасывают из корзины воздушного шара, когда воздух в нем остывает и шар начинает терять высоту. Освободившись от лишнего груза, он снова взмывает вверх. Юрова не уточнила, кого именно из членов ЕС она считает балластом, но, поскольку дело происходило в Праге , сочла нужным предостеречь соотечественников от неверного пути. Она упрекнула президента Чехии Милоша Земана в том, что он слепо движется в русле политики Польши и Венгрии, непрерывно критикует ЕС и отстаивает национальные интересы — в ущерб общеевропейским.

Чехия, Польша и Венгрия — ядро так называемой Вишеградской группы, созданной задолго до вступления этих стран в Евросоюз. Наиболее острые противоречия с Брюсселем у них из-за программы приема беженцев и мигрантов, "разнарядку" которой Вишеградская группа отказалась выполнять. Дошло до того, что Еврокомиссия обратилась в Европейский суд в Люксембурге с иском к этим трем странам. Четвертый член квартета, Словакия , подобной участи пока избежала: квота приема беженцев, выделенная ей, невелика, как и сама страна, да и ведет себя Словакия лояльнее вишеградских одноклубников.

Проблемы не ограничиваются нежеланием Варшавы Будапешта и Праги принимать у себя беженцев. Разногласия с Брюсселем углубляются и расширяются.

Тимофей Бордачев. Митинг в Варшаве против приема беженцев с Ближнего Востока. 2015 год "Дело не только в иммигрантах. Назрели системные проблемы всего Европейского союза. Еврокомиссар не имела никакого права на такое политическое заявление. Это следствие хаоса, который царит сейчас в ЕС", — говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Польша

Осенью 2015 года Евросоюз решил расселить у себя 160 тысяч африканских беженцев. Квота Польши составила семь тысяч человек — до сих пор не приняли ни одного. Но кроме штрафа Европейского суда Варшаве грозят санкции — дисциплинарные меры, предусмотренные седьмой статьей Лиссабонского договора. Например, лишение права голоса в Европейском совете — за то, что, вопреки возражениям Брюсселя, проводится судебная реформа, которую Еврокомиссия считает попыткой президента и правительства подорвать независимость польского правосудия.

В начале мая Еврокомиссия в проекте бюджета на 2021-2027 годы предложила увязать финансирование с соблюдением странами-участницами норм европейского законодательства. В ответ Польша заявила, что такие механизмы распределения дотаций превратят управление фондами Евросоюза в инструмент политического давления.

Хотя отношения Брюсселя и Варшавы накаляются, население Польши продолжает поддерживать саму идею евроинтеграции. По данным социологических опросов, членство в ЕС однозначно негативно воспринимают лишь пять процентов поляков, а позитивно — 70 процентов. Порядка 57 процентов считают, что их голос в Евросоюзе имеет значение.

Венгрия

Квота Венгрии на размещение иммигрантов — всего 1294 человека, но там, как и в Польше, не приняли ни одного. Мало того, в прошлом году венгерские власти объявили о строительстве новой линии заградительных сооружений от беженцев. Эту стену в Будапеште называют "умной": там будут применяться сенсорные механизмы, камеры наблюдения и беспилотники. В 2015-м Венгрия уже возвела на своих границах с балканскими странами мощный забор с колючей проволокой. Правозащитники Human Rights Watch тогда выразили крайнее возмущение.

Мигранты на границе Венгрии и Сербии . 16 сентября 2015Мигранты на границе Венгрии и Сербии. 16 сентября 2015 года

На состоявшихся в апреле парламентских выборах победила партия "Фидес", что позволило ее лидеру Виктору Орбану в третий раз возглавить правительство. Успех кампании во многом обеспечили антииммигрантские лозунги. Орбан пояснил, что Венгрия рассматривает право принимать или не принимать беженцев как показатель суверенитета. При этом он пообещал блокировать любое решение ЕС, направленное против Польши.

Тем временем Еврокомиссия вчинила Венгрии отдельный иск — за закон о неправительственных организациях (НПО), финансируемых из-за рубежа. В соответствии с ним все НПО, получающие от иностранных фондов от 24 тысяч евро в год, должны пройти специальную регистрацию. Им присваивается статус "организации, поддерживаемой зарубежными странами", и они обязуются полностью раскрывать государству источники финансирования. Этот закон понадобился Орбану прежде всего для того, чтобы выдавить из страны структуры фонда "Открытое общество", принадлежащего миллиардеру Джорджу Соросу , — в том числе Центрально-Европейский университет в венгерской столице.

В результате Сорос со всеми организациями покинул Венгрию — свою историческую родину. А Брюссель обвинил Будапешт в нарушении правил ЕС о свободном движении капитала, свободе ассоциации, неприкосновенности частной жизни и защите личных данных.

Плакат с изображением Джорджа Сороса в Секешфехерваре, Венгрия. 6 июля 2017Плакат с изображением Джорджа Сороса в Секешфехерваре, Венгрия. 6 июля 2017 года

Чехия

Чехии надлежало расселить 1,6 тысячи мигрантов, приняли всего 12 человек. Отказ от остальных президент Милош Земан объяснил интересами национальной безопасности. И выступил с предложением закрыть европейскую границу, депортировав всех беженцев на необитаемые греческие острова или незаселенные территории в Северной Африке.

Год назад Земан высказался за проведение в Чехии референдума о членстве страны в Евросоюзе и НАТО . Сам он, по его признанию, проголосовал бы за то, чтобы Чехия осталась в обеих организациях, но граждане должны иметь право выразить свое мнение. В Брюсселе это расценили как очередную попытку шантажа. Впрочем, большой тревоги демарш Земана не вызвал, поскольку, в отличие, скажем, от Великобритании , Чехия не является донором Евросоюза — наоборот, получает из общей казны больше средств, чем туда переводит.

Недовольство политикой ЕС звучит и из уст других чешских политиков. Во вторник премьер-министр Андрей Бабиш разъяснил позицию всей Вишеградской четверки по вопросу полномочий ЕС. По его словам, Еврокомиссия не должна влиять на политику отдельных государств — членов союза, как в случае с беженцами. Он высказался против расширения еврозоны, но заверил, что не считает себя евроскептиком.

"Мы вступали в другой союз"

Разногласия в Евросоюзе усиливаются, потому что он сам меняется, утверждает бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Добровольное содружество государств на глазах превращается в унитарную организацию. Это вызывает сопротивление лидеров, последовательно отстаивающих национальные интересы.

Флаги стран-участниц Европейского союза в БрюсселеФлаги стран — участниц Европейского союза в Брюсселе

"Когда мы в 2004 году вступали в ЕС, нам гарантировали сохранение суверенитета. Но за полтора десятка лет многое изменилось. Мы по-прежнему обладаем суверенитетом, однако постоянно ощущаем попытки Брюсселя урезать и сократить его", — говорит Ян Чарногурский.

Граждане восточноевропейских государств с удовольствием пользуются преимуществами Евросоюза — свободное перемещение, работа в любой стране, экономические выгоды, высокое качество товаров и услуг. Тем не менее их беспокоят неудобства, связанные с членством в ЕС, — те же мигранты.

Главный редактор чешского интернет-портала Protiproud Петр Гаек усматривает в высказываниях Веры Юровой о "мешках с песком" попытку рассорить Вишеградскую четверку. "Это классическая формула "разделяй и властвуй", характерная для всех империй, которым необходимо удержать свои колонии вместе. Проблем у нас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, но мигранты вышли на первый план, и именно из-за них Брюссель хочет заставить всех ходить в ногу", — отмечает он.