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В Раде призвали восстановить сотрудничество с Россией
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В Раде призвали восстановить сотрудничество с Россией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украине нужно искать пути для восстановления экономического сотрудничества с Россией. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.
«Уже сегодня нужно искать пути восстановления экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Нынешняя власть предлагает только путь войны, а Украине нужен мир, людям нужна работа и человеческая жизнь», — приводит его слова пресс-служба партии.
Бойко отметил, что для этого украинская власть должна начать прямые переговоры с Россией. Он подчеркнул, что чем быстрее Киев добьётся мира, тем быстрее стабилизируется экономическая ситуация на Украине и наладится жизнь простых людей.
«Миллионы граждан Украины сегодня на заработках в России. Мы должны защищать их интересы. Для этого необходимо нормализовать дипломатические отношения между нашими странами», — сказал депутат.
Ранее Бойко заявил о необходимости устранить институт неприкосновенности на Украине.
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