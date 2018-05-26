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На Украине впервые за 5 лет построили новую дорогу
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На Украине впервые за 5 лет построили новую дорогу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © "Укравтодор"
На Украине впервые за пять последних лет построили новую дорогу, передает ТСН.
В пятницу в Кировоградской области завершилось сооружение объездной дороги Н-01 вокруг райцентра Знаменка. Ее протяженность составляет около трех километров.
Выбор подрядчика осуществлялось через сайт прозрачных закупок, отмечает телеканал.
Ранее советник главы "Укравтодора" Александр Кава заявил, что в стране 94 процента дорог эксплуатируется сверх установленной нормы. По его словам, ремонта требуют 160 тысяч километров дорог государственного и местного значения из 170 тысяч. Он указал на то, что из-за недостатка финансирования дороги не ремонтируются десятилетиями.
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