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Пашинян встретился с деятелями культуры
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Никол Пашинян встретился с деятелями культуры 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Развитие культуры в Армении сегодня было в центре внимания на встрече премьер-министр Никола Пашиняня с творческой элитой страны, передает телеканал «МИР 24». Глава правительства отметил, что в стране необходимо разработать программы, которые поднимут интерес граждан к культуре. При этом особое внимание необходимо уделить регионам. По словам Пашиняна, смену власти в Армении, в том числе можно воспринимать и как культурную революцию.
«Подобно тому, как деятели искусства и культуры стали катализатором того, что люди вышли на площади и улицы, чтобы совершить революцию любви и солидарности, точно так же общество должно расширять свое политическое, гражданское, культурное сознание в театрах, музеях, концертных залах, книжных магазинах», — сказал премьер-министр Армении.
Также Никол Пашинян отметил, что задача правительства — приобщать население к культуре, но при этом власти не должны вмешиваться в эту сферу.
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