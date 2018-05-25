Абэ призвал расширять сотрудничество с Россией 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что отсутствие мирного договора с Россией не должно стать препятствием для развития отношений.
"Между нашими странами пока нет мирного договора. Но мы не будем говорить, что раз нет договора, мы не будем работать, что есть ограничения. Мы не будем говорить об этом, потому что мы расширяем наши возможности", — сказал Абэ, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Я очень хочу, чтобы Япония и Россия развивали друг друга", — добавил премьер.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
Макрон выпил большую бутылку, Абэ маленькую, а Путин даже не прикоснулся к воде на пленарной сессии ПМЭФ pic.twitter.com/0FGK0f36hb— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 мая 2018 г.