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Абэ прибыл в Москву
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Абэ прибыл в Москву для встречи с Путиным 

Мир24 19 часов назад
Фото: Мир24
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву, передает телеканал «МИР 24».
В аэропорту его встретили представители МИД России.
Планируется, что одной из главных тем на встрече японского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным станет укрепление торгово-экономического взаимодействия, сообщает «Интерфакс».
Накануне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Абэ выразил надежду, что Курильские острова из символа противоречий превратятся в символ сотрудничества между Японией и Россией.
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