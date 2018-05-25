Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву, передает телеканал «МИР 24».
В аэропорту его встретили представители МИД России.
Планируется, что одной из главных тем на встрече японского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным станет укрепление торгово-экономического взаимодействия, сообщает «Интерфакс».
Накануне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Абэ выразил надежду, что Курильские острова из символа противоречий превратятся в символ сотрудничества между Японией и Россией.