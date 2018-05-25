В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор

Тогда погибли около 300 человек — сирийские военные и те, кого в США называют «российскими наемниками». Столкновение продолжалось не менее четырех часов.

30 военнослужащих США из отряда специального назначения «Дельта» оказывали военную поддержку курдским повстанцам и их сирийским союзникам в районе нефтеперерабатывающего завода Conoco. В нескольких десятках километров находились группа морских пехотинцев США и отряд «зеленых беретов» из 16 человек.

Около трех часов дня по местному времени американцы отметили приближение к заводу сирийских сил. К вечеру на подступах к заводу было 500 военных и 27 танков и БМП.

В 20:30 по местному времени три танка Т-72 выдвинулись на расстояние чуть более километра от завода, к 22:00 американцы заметили движение колонны танков и БМП в их сторону, еще через полчаса началась атака из танковых орудий, тяжелой артиллерии и минометов.

Американцы связались по телефону с российскими военными и попытались убедить их остановить нападение. Российские военные заявили, что не имеют отношения к нападению.

После этого был отдан приказ уничтожить наступавших.

Американцев поддержали военно-воздушные силы, атаки велись с БПЛА Reaper, истребителей F-22 и F-15E, бомбардировщиков B-52, самолетов огневой поддержки AC-130 и ударных вертолетов AH-64 «Апач».

После того, как у американцев не осталось топлива, ракет и бомб, в бой вступили наземные силы общей численностью 40 человек. Им удалось продержаться до тех пор, пока не подоспела новая поддержка с воздуха. Еще через час наступающие стали отходить.

По данным Пентагона, из американских военных никто не пострадал, один сириец из числа союзников США был ранен.

Согласно документам, на которые ссылается The New York Times, потери нападавших составили от 200 до 300 человек. Российские власти подтвердили гибель четырех своих граждан, сирийские власти заявили о гибели 100 военнослужащих.