Обзор зарубежных СМИ: супербомба России пугает террористов

Крымский мост пересекут члены царской семьи

Члены семьи последнего императора России Николая II пересекут Крымский мост, сообщает украинский «Обозреватель». Пребывание на мосту великой княгини Марии Владимировны и цесаревича Георгия Михайловича Романова в канцелярии главы дома Романовых назвали напоминанием миру об «исторической и правовой» принадлежности Крыма России.

Британия взялась за олигархов

Спустя 20 лет Великобритания , наконец, «додумалась» преследовать Россию при помощи давления на живущих в Лондоне олигархов, пишет New Yorker. По мнению автора статьи, сначала британские власти лишь заявляли об этом, например, министр иностранных дел Борис Джонсон , пообещавший «прийти за их деньгами», затем Палата общин опубликовала доклад «Золото Москвы» с подобным призывом, а теперь, наконец, последовали действия — бизнесмен Роман Абрамович не может получить визу, чтобы вернуться в Лондон.

Американцы оценили транспортный флот России

Воздушный транспортный флот России доказал свою эффективность и потенциал в Сирии , сообщает американский портал National Interest. На вооружении России для этих целей имеются «транспортники» Ил-76, вмещающие три боевые машины десанта, а также самолеты Ан-124, способные перевозить тяжелую технику. Однако последние российские военные используют главным образом для транспортировки боеприпасов. По мнению автора статьи, транспортный флот России и дальше будет предназначаться для переброски легкой боевой техники и отрядов немедленного реагирования, а его потенциал будет только расти.

Террористы напуганы российской супербомбой

Сирийские террористы «дрожат от страха» перед российской авиабомбой КАБ-1500, сообщает иранское издание Al Alam. По словам автора статьи, боевики, выжившие при взрыве боеприпаса весом 1,5 тысяч килограммов, не забыли запах пороха до сих пор и напуганы возможностью ее нового применения.