Обзор зарубежных СМИ: супербомба России пугает террористов 

Крымский мост пересекут члены царской семьи
Члены семьи последнего императора России Николая II пересекут Крымский мост, сообщает украинский «Обозреватель». Пребывание на мосту великой княгини Марии Владимировны и цесаревича Георгия Михайловича Романова в канцелярии главы дома Романовых назвали напоминанием миру об «исторической и правовой» принадлежности Крыма России.
Британия взялась за олигархов
Спустя 20 лет Великобритания, наконец, «додумалась» преследовать Россию при помощи давления на живущих в Лондоне олигархов, пишет New Yorker. По мнению автора статьи, сначала британские власти лишь заявляли об этом, например, министр иностранных дел Борис Джонсон, пообещавший «прийти за их деньгами», затем Палата общин опубликовала доклад «Золото Москвы» с подобным призывом, а теперь, наконец, последовали действия — бизнесмен Роман Абрамович не может получить визу, чтобы вернуться в Лондон.
Американцы оценили транспортный флот России
Воздушный транспортный флот России доказал свою эффективность и потенциал в Сирии, сообщает американский портал National Interest. На вооружении России для этих целей имеются «транспортники» Ил-76, вмещающие три боевые машины десанта, а также самолеты Ан-124, способные перевозить тяжелую технику. Однако последние российские военные используют главным образом для транспортировки боеприпасов. По мнению автора статьи, транспортный флот России и дальше будет предназначаться для переброски легкой боевой техники и отрядов немедленного реагирования, а его потенциал будет только расти.
Террористы напуганы российской супербомбой
Сирийские террористы «дрожат от страха» перед российской авиабомбой КАБ-1500, сообщает иранское издание Al Alam. По словам автора статьи, боевики, выжившие при взрыве боеприпаса весом 1,5 тысяч килограммов, не забыли запах пороха до сих пор и напуганы возможностью ее нового применения.
«Все замерли в ожидании сражения на южном фронте в Даръа и Эль-Кунейтре», — написал журналист.