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«Дорогой Владимир»: Макрон обратился к Путину
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Макрон обратился к Путину с формулировкой «дорогой Владимир» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обратился к президенту России Владимиру Путину с формулировкой "дорогой Владимир", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Макрон использовал формулировку "mon cher Vladimir".
"Дорогой Владимир, я считаю, что необходимо работать вместе", — сказал Макрон, обращаясь к своему российскому коллеге.
Макрон также вспомнил и процитировал "Войну и мир" Льва Толстого. Глава Франции восхитился тем, как Каратаев заразил Безухова оптимизмом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Франция является давним и надежным партнером России.
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