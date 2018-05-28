Ещё
Индия призвала участников иранской сделки к контакту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия призвала участников иранской ядерной сделки к конструктивному взаимодействию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Индия считает, что все государства, являющиеся участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, должны конструктивно взаимодействовать с Тегераном для разрешения существующих проблем. Соответствующее сообщение было размещено в понедельник на сайте индийского МИД по итогам состоявшейся в Нью-Дели встречи министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили ряд двусторонних, региональных и международных вопросов, представляющих интерес для обеих сторон.
Согласно пресс-релизу, иранский министр информировал главу индийского МИД об обсуждениях, которые Иран ведет с участниками СВПД после решения США выйти из ядерной сделки. "Министр иностранных дел [Индии Сушма Сварадж] высказала мнение, что все стороны СВПД должны конструктивно взаимодействовать с целью мирного разрешения проблем, связанных со сделкой", — говорится в сообщение.
Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что министры "позитивно оценили осуществление решений, принятых во время визита в Индию президента Ирана Хасан Роухани", включая сотрудничество в сферах энергетики, торговли и продвижения контактов между народами двух стран.
Решение президент США Дональда Трампа выйти из СВПД не получило поддержку у остальных стран, подписавших его (РФ, КНР, Франции, Великобритании и Германии). Все они выступают за сохранение сделки. Иран заявил, что согласен остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, исключая США, смогут соблюдать это соглашение.
ТАСС: последние новости
Глава Дома Романовых проедет по Крымскому мосту Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС СМИ: умер французский миллиардер Серж Дассо
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкое повышение НДС и другие события дня44
Абрамович получил новое гражданство861
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года886
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян89
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей71
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение