Индия призвала участников иранской сделки к контакту

Индия считает, что все государства, являющиеся участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, должны конструктивно взаимодействовать с Тегераном для разрешения существующих проблем. Соответствующее сообщение было размещено в понедельник на сайте индийского МИД по итогам состоявшейся в Нью-Дели встречи министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили ряд двусторонних, региональных и международных вопросов, представляющих интерес для обеих сторон.
Согласно пресс-релизу, иранский министр информировал главу индийского МИД об обсуждениях, которые Иран ведет с участниками СВПД после решения США выйти из ядерной сделки. "Министр иностранных дел [Индии Сушма Сварадж] высказала мнение, что все стороны СВПД должны конструктивно взаимодействовать с целью мирного разрешения проблем, связанных со сделкой", — говорится в сообщение.
Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что министры "позитивно оценили осуществление решений, принятых во время визита в Индию президента Ирана Хасан Роухани", включая сотрудничество в сферах энергетики, торговли и продвижения контактов между народами двух стран.
Решение президент США Дональда Трампа выйти из СВПД не получило поддержку у остальных стран, подписавших его (РФ, КНР, Франции, Великобритании и Германии). Все они выступают за сохранение сделки. Иран заявил, что согласен остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, исключая США, смогут соблюдать это соглашение.