Индия призвала участников иранской сделки к контакту

Индия призвала участников иранской ядерной сделки к конструктивному взаимодействию

Индия считает, что все государства, являющиеся участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, должны конструктивно взаимодействовать с Тегераном для разрешения существующих проблем. Соответствующее сообщение было размещено в понедельник на сайте индийского МИД по итогам состоявшейся в Нью-Дели встречи министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили ряд двусторонних, региональных и международных вопросов, представляющих интерес для обеих сторон.

Согласно пресс-релизу, иранский министр информировал главу индийского МИД об обсуждениях, которые Иран ведет с участниками СВПД после решения США выйти из ядерной сделки. "Министр иностранных дел [Индии Сушма Сварадж] высказала мнение, что все стороны СВПД должны конструктивно взаимодействовать с целью мирного разрешения проблем, связанных со сделкой", — говорится в сообщение.

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что министры "позитивно оценили осуществление решений, принятых во время визита в Индию президента Ирана Хасан Роухани ", включая сотрудничество в сферах энергетики, торговли и продвижения контактов между народами двух стран.