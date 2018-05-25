Макрон озвучил планы по России

Макрон заявил о намерении Франции стать лидером по инвестициям в Россию

Франция хочет стать лидером по объёму иностранных инвестиций в Россию , заявил лидер страны Эммануэль Макрон в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Наши французские предприятия сегодня нанимают 170 тысяч российских граждан, мы занимаем первое место по прямым иностранным инвестициям. Кстати, не первое занимаем, а второе, потому что Владимир (Путин) сказал о том, что немцы занимают первое место. Так что, у меня есть чувство мотивации перейти со второго на первое место, особенно когда времена улучшаются», — сказал он.

По его словам, нельзя мириться с достигнутыми результатами.

В свою очередь, Путин посетовал, что двустороннее экономическое сотрудничество не такое активное, как могло бы быть.