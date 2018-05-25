Макрон озвучил планы по России

Франция хочет стать лидером по объёму иностранных инвестиций в Россию, заявил лидер страны Эммануэль Макрон в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Наши французские предприятия сегодня нанимают 170 тысяч российских граждан, мы занимаем первое место по прямым иностранным инвестициям. Кстати, не первое занимаем, а второе, потому что Владимир (Путин) сказал о том, что немцы занимают первое место. Так что, у меня есть чувство мотивации перейти со второго на первое место, особенно когда времена улучшаются», — сказал он.
По его словам, нельзя мириться с достигнутыми результатами.
В свою очередь, Путин посетовал, что двустороннее экономическое сотрудничество не такое активное, как могло бы быть.
«$15 млрд французских прямых инвестиций, российских — где-то около 3 сейчас, два с лишним, маловато, но и французских мало», — отметил он.