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Россию призвали взять ответственность за MH17
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Россию призвали взять ответственность за MH17 

Рамблер 17 минут назад
Фото: Reuters
НАТО и страны Евросоюза призвали Россию взять на себя ответственность за гибель над Донбассом малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, в 2014 году. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщило информагентство Agence France-Presse.
Также, по информации агентства, лидер Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг призвал Россию сотрудничать с Международной следственной группой, состоящей из голландских, украинских, малазийских, бельгийских и австралийских экспертов, которые накануне заявили, что ракета, сбившая над Донбассом Boeing 777, была выпущена зенитным ракетным комплексом «Бук», стоявшим на вооружении армии России.
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