Россию призвали взять ответственность за MH17 

НАТО и страны Евросоюза призвали Россию взять на себя ответственность за гибель над Донбассом малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, в 2014 году. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщило информагентство Agence France-Presse.
#BREAKING EU, NATO urge Russia to 'accept responsibility' for #MH17— AFP news agency (@AFP) 25 мая 2018 г.
Также, по информации агентства, лидер Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг призвал Россию сотрудничать с Международной следственной группой, состоящей из голландских, украинских, малазийских, бельгийских и австралийских экспертов, которые накануне заявили, что ракета, сбившая над Донбассом Boeing 777, была выпущена зенитным ракетным комплексом «Бук», стоявшим на вооружении армии России.