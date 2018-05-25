Россию призвали к переговорам по MH17

Нидерланды и Австралия призвали Россию к переговорам по MH17

Нидерланды и Австралия призвали Россию вступить в переговоры "для установления справедливости" в деле о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, говорится в заявлении голландского правительства.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама Куала-Лумпур , потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком . На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Нидерланды и Австралия сегодня призвали Россию вступить в переговоры, нацеленные на поиск решения, которое установит справедливость в связи со страшными страданиям и ущербом от крушения MH17", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.

Нидерландские власти отметили, что "правительство сейчас предпринимает следующий шаг по формальному признанию ответственности России".

"Признание ответственности страны — это сложный юридический процесс, есть несколько способов сделать это… Возможный следующий шаг — передача дела в международный суд или организацию для вынесения решения", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, с учетом выводов международной следственной группы Нидерланды и Австралия признали "ответственность России" за поставку ЗРК "Бук", который "использовался для того, чтобы сбить MH17".

Международная следственная группа в четверг представила промежуточные результаты расследования, в которых утверждается, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска

Минобороны РФ обратило внимание, что эти выводы базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы. Российское оборонное ведомство также анализирует видеоматериалы, представленные на пресс-конференции.

Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности ВС РФ к трагедии является продемонстрированная уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук". Нанесенный на двигатель серийный номер указывает, что агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе, после 2011 года все ракеты данного года выпуска в РФ были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. В то же время с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК "Бук", не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты. Таким образом, сообщает МО РФ, единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам.