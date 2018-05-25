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Россию официально обвинили в крушение MH17
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Россию официально обвинили в крушение MH17 

ТАСС 15 минут назад
Фото: ТАСС
Австралия и Нидерланды официально обвиняют РФ в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года и намерены привлечь Москву к ответственности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении голландского кабинета министров.
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"Нидерланды и Австралия привлекут Россию к ответственности за причастность к крушению MH17, — говорится в документе. — Голландское правительство приняло соответствующее решение по предложению главы МИД Стефа Блока. Обе страны проинформировали РФ о данном решении".
"Крушение рейса MH17 вызвало невероятные страдания, — отметил со своей стороны сам Блок. — Правительство всегда заявляло, что правда вокруг катастрофы должна быть установлена и что справедливость должна восторжествовать для жертв и родственников. В этом вопросе у Нидерландов имеется поддержка мирового сообщества. На основе выводов Совместной следственной группы Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки "Бук", из которой был сбит Boeing. Поэтому правительство теперь принимает следующий шаг, чтобы официально привлечь РФ к ответственности".
Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, 24 мая опубликовала промежуточные результаты своего расследования. Как утверждают следователи, зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, отвергла все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. В министерстве также отметили, что голландским правоохранительным органам были представлены исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению Boeing.
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