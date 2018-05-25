Пекин приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР 

ПЕКИН, 25 мая — РИА Новости. Китай приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР, это важный шаг Пхеньяна на пути к денуклеаризации, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"По телевидению мы могли наблюдать, что КНДР приняла конкретные меры по демонтажу ядерного полигона Пхунгери, Китай приветствует эти действия. Это важный шаг, предпринятый Северной Кореей на пути к денуклеаризации", — заявил дипломат.
По его словам, эти действия КНДР имеют большую важность для продвижения денуклеаризации Корейского полуострова, в Китае рассчитывают, «что все заинтересованные стороны будут продвигаться в этом же направлении и оставаться приверженными диалогу и консультациям ради продвижения денуклеаризации и политического урегулирования проблемы Корейского полуострова».
Военные Минобороны КНДР взорвали в четверг три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты. После этого замглавы Института ядерного оружия КНДР Кан Кён Хо заявил РИА Новости, что возобновление ядерных испытаний на полигоне Пхунгери в Северной Корее невозможно, также он отметил, что все работы по демонтажу прошли успешно.