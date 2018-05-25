Пекин приветствует демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР

"По телевидению мы могли наблюдать, что КНДР приняла конкретные меры по демонтажу ядерного полигона Пхунгери, Китай приветствует эти действия. Это важный шаг, предпринятый Северной Кореей на пути к денуклеаризации", — заявил дипломат.

По его словам, эти действия КНДР имеют большую важность для продвижения денуклеаризации Корейского полуострова, в Китае рассчитывают, «что все заинтересованные стороны будут продвигаться в этом же направлении и оставаться приверженными диалогу и консультациям ради продвижения денуклеаризации и политического урегулирования проблемы Корейского полуострова».