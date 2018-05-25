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В бизнес-сообществе ЕС растет недовольство санкциями
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CNBC: в бизнес-сообществе ЕС растет недовольство санкциями против России 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Антироссийские санкции вызывают все больше недовольства в ряде стран Евросоюза, многие представители делового сообщества считают их нецелесообразными. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в четверг на сайте телеканала CNBC.
"Убежденность в том, что санкции в отношении России больше не работают, растет в частях европейского бизнес-сообщества, в том числе в Италии, Франции и Германии", — констатирует телеканал.
Как он отмечает, экономикам этих стран "был нанесен ущерб ответными санкциями России", в частности, запретом на импорт некоторых категорий сельскохозяйственной продукции из ЕС.
Как отмечается в материале, "давление с целью ослабить санкции усилилось, в особенности, после того, как США в апреле ввели дополнительные ограничения в отношении российского бизнеса и отдельных лиц". Дополнительным фактором, по оценке CNBC, стало то, что американская сторона заявила о намерении применять вторичные санкции, которые могут распространяться на "лица и организации в третьих странах, которые ведут дела с россиянами".
В публикации констатируется, что глава французской компании Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что антироссийские санкции являются неэффективными. Он заострил внимание на том, что "исторические, экономические отношения между европейскими странами и Россией предшествовали санкциям".
"Санкции не помогают, в действительности, санкции только все усложняют, не только здесь, но и в других местах", — добавил бизнесмен.
Говоря о позиции французского лидера Эмманюэля Макрона, Трикуар отметил: "Президент Макрон очень ясно дал понять, что он стремится сохранять возможность для диалога со всеми главами государств". Предприниматель добавил, что "Франция в течение многих лет была крупнейшим инвестором в России".
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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