CNBC: в бизнес-сообществе ЕС растет недовольство санкциями против России

Антироссийские санкции вызывают все больше недовольства в ряде стран Евросоюза , многие представители делового сообщества считают их нецелесообразными. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в четверг на сайте телеканала CNBC.

"Убежденность в том, что санкции в отношении России больше не работают, растет в частях европейского бизнес-сообщества, в том числе в Италии, Франции и Германии", — констатирует телеканал.

Как он отмечает, экономикам этих стран "был нанесен ущерб ответными санкциями России", в частности, запретом на импорт некоторых категорий сельскохозяйственной продукции из ЕС.

Как отмечается в материале, "давление с целью ослабить санкции усилилось, в особенности, после того, как США в апреле ввели дополнительные ограничения в отношении российского бизнеса и отдельных лиц". Дополнительным фактором, по оценке CNBC, стало то, что американская сторона заявила о намерении применять вторичные санкции, которые могут распространяться на "лица и организации в третьих странах, которые ведут дела с россиянами".

В публикации констатируется, что глава французской компании Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что антироссийские санкции являются неэффективными. Он заострил внимание на том, что "исторические, экономические отношения между европейскими странами и Россией предшествовали санкциям".

"Санкции не помогают, в действительности, санкции только все усложняют, не только здесь, но и в других местах", — добавил бизнесмен.

Говоря о позиции французского лидера Эмманюэля Макрона, Трикуар отметил: "Президент Макрон очень ясно дал понять, что он стремится сохранять возможность для диалога со всеми главами государств". Предприниматель добавил, что " Франция в течение многих лет была крупнейшим инвестором в России".