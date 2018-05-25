США обвинили в планировании военного переворота

Мадуро обвинил США в намерении устроить военный переворот в Венесуэле

Представители руководства США намерены покончить с Боливарианской революцией в Венесуэле с помощью военного переворота. Такое мнение высказал в четверг президент южноамериканской страны Николас Мадуро , сообщил сайт телеканала Globovision.

"Они планируют устроить военный переворот в Венесуэле", — сказал глава государства. В то же время он отметил, что вооруженные силы страны соблюдают "субординацию и дисциплину", и предупредил, что никому не стоит пытаться разрушить "священное единство" в рядах военнослужащих.

США ввели против Венесуэлы новые санкции после выборов 20 мая, на которых Мадуро был переизбран

Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.

Во вторник Каракас объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона . Вместе с ним должен будет уехать руководитель политического отдела посольства Брайан Наранхо. Мадуро обвинил их в участии в "военном заговоре" против властей Венесуэлы.

В среду Соединенные Штаты объявили персонами нон грата поверенного в делах Венесуэлы в США и заместителя генконсула Венесуэлы в Хьюстоне и отвели им 48 часов на то, чтобы покинуть американскую территорию.