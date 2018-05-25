КНДР требует срочно провести саммит с США

КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США , который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заместителя главы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — цитируется заявление дипломата для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В заявлении также отмечается необходимость саммита США-КНДР для разрядки сложных отношений.