Ещё
КНДР готова срочно провести саммит с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНДР заявила о необходимости срочно провести саммит с США 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © AP Photo / KRT via AP Video
КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заместителя главы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.
"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — цитируется заявление дипломата для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
В заявлении также отмечается необходимость саммита США-КНДР для разрядки сложных отношений.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, хотя готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
РИА Новости: последние новости
КЗЖ призвал Порошенко отменить запрет на деятельность ряда российских СМИ Никки Хейли освистали на встрече со студентами в Хьюстонском университете В КНДР рассказали о выводе рабочих с ликвидированного ядерного полигона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия предрекла России военное бессилие169
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе705
Один из захваченных в Москве заложников погиб139
Российская С-500 установила рекорд21
Что случилось с Веркой Сердючкой148
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение