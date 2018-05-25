Порошенко призвали снять запрет с российских СМИ 

Базирующаяся в США международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить указ, запрещающий в стране работу ряда российских СМИ.
"Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна. Мы призываем Украину отменить запрет на российские СМИ", — говорится в заявлении координатора программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой.
В организации напоминают, что под санкциями на Украине также находятся российские каналы ВГТРК, НТВ, РЕН-ТВ и другие.
Кроме того, CPJ напоминает, что украинские власти ранее арестовали главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и обыскали офис агентства, обвинив журналиста в государственной измене, а агентство в "информационной войне" против Украины. Оценку этим обвинения в Комитете защиты журналистов не дают.
Киев в четверг включил в санкционный список МИА "Россия сегодня" и портал "РИА Новости Украина", а также заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru".
Арест Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.
Журналиста этапировали в Херсон. 17 мая его арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.
Реакция на произвол
Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной".
"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — сказал Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В МИД России назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил глава министерства Сергей Лавров, действия Киева неприемлемы. Посольство России направило в украинский МИД две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Позднее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина. Задержание Вышинского также осудили в международной организации "Репортеры без границ".
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, со своей стороны, заявил, что власти Украины должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование журналистов.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.