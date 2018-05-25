Порошенко призвали снять запрет с российских СМИ

"Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна. Мы призываем Украину отменить запрет на российские СМИ", — говорится в заявлении координатора программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нины Огняновой.

В организации напоминают, что под санкциями на Украине также находятся российские каналы ВГТРК НТВ , РЕН-ТВ и другие.

Кроме того, CPJ напоминает, что украинские власти ранее арестовали главного редактора " РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и обыскали офис агентства, обвинив журналиста в государственной измене, а агентство в "информационной войне" против Украины. Оценку этим обвинения в Комитете защиты журналистов не дают.

Киев в четверг включил в санкционный список МИА "Россия сегодня" и портал "РИА Новости Украина", а также заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru" , "realty.ria.ru".

Арест Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ

Журналиста этапировали в Херсон . 17 мая его арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

Реакция на произвол

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной".

"Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — сказал Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Позднее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина. Задержание Вышинского также осудили в международной организации "Репортеры без границ".

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев , со своей стороны, заявил, что власти Украины должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование журналистов.