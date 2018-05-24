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Посол РФ отреагировал на видеообращение Юлии Скрипаль
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Посол России в Британии прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Посол России в Лондоне Александр Яковенко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал первое видеообращение Юлии Скрипаль со времени инцидента в британском Солсбери.
«То, что (Юлию. — RT) Скрипаль как бы «предъявили» британской, мировой общественности — это является следствием давления российской стороны. Но, к сожалению, много мы из этого интервью не получили, потому что все вопросы… остаются на повестке дня», — цитирует Яковенко РИА Новости.
По его словам, задачей британских спецслужб является максимальное ограничение доступа к информации вокруг инцидента в Солсбери.
«Никто ничего не говорит, никто ничего не заявляет, поэтому, предъявив Юлю, ей надо было что-то вложить в её уста, вот вложили в такой форме», — добавил российский посол.
Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она и её отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери.
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