Посол РФ отреагировал на видеообращение Юлии Скрипаль

Посол России в Британии прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

«То, что (Юлию. — RT) Скрипаль как бы «предъявили» британской, мировой общественности — это является следствием давления российской стороны. Но, к сожалению, много мы из этого интервью не получили, потому что все вопросы… остаются на повестке дня», — цитирует Яковенко РИА Новости.

По его словам, задачей британских спецслужб является максимальное ограничение доступа к информации вокруг инцидента в Солсбери.

«Никто ничего не говорит, никто ничего не заявляет, поэтому, предъявив Юлю, ей надо было что-то вложить в её уста, вот вложили в такой форме», — добавил российский посол.