Почему Трамп отменил встречу с Кимом

Письмо Трампа

"К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированными в ходе Вашего недавнего заявления, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу. Следовательно, пусть это письмо служит уведомлением о том, что саммит в Сингапуре, ради блага обеих сторон, но в ущерб [остальному] миру, не состоится", — говорится в обращении президента США.

Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем. "Я с нетерпением жду встречи с Вами однажды [в будущем]", — подчеркивается в письме.

Мировое сообщество "и особенно Северная Корея, потеряло отличную возможность" обеспечить "прочный мир и процветание" на Корейском полуострове, считает Трамп.

Президент США отказался от участия в саммите в тот же день, когда КНДР демонтировала свой единственный ядерный полигон в Пхунгери. Этот шаг должен был символизировать готовность Пхеньяна к переговорам.

Пенс и Болтон

Тучи начали сгущаться над саммитом еще в конце апреля, когда помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон впервые заговорил о том, что Вашингтон "держит в голове ливийскую модель", по которой будет выстраиваться взаимодействие с Пхеньяном. Эти заявления не могли не вызвать беспокойства в руководстве КНДР, которое уже тогда сообщило, что Пхеньян вправе пересмотреть решение об участии в ожидающемся саммите с США, если Вашингтон продолжит требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.

В середине мая Трампу пришлось пояснить, что Соединенные Штаты не вынашивают планов свержения нынешнего правительства КНДР подобно тому, как это произошло несколько лет назад в Ливии с режимом Муаммара Каддафи . Однако тезис о "ливийской модели" повторялся соратниками президента неоднократно. Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News 22 мая заявил, что Вашингтон исходит из того, что, если Пхеньян не откажется от ядерного оружия, в КНДР произойдут события аналогичные тем, которые имели место в Ливии и привели к падению режима Каддафи.

Ответ Пхеньяна не заставил себя ждать. "Вице-президент США Майкл Пенс делал оголтелые и дерзкие заявления о том, что КНДР может закончить как Ливия, что Вашингтон рассматривает военные варианты решения, что ему нужна полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация и так далее", — приводит агентство ЦТАК слова замглавы МИД Чхве Сон Хи. — "Как человек, причастный к отношениям с США, я не могу скрыть свое удивление такими невежественными и глупыми словами, озвученными американским вице-президентом".

Источники утверждают, что президент и его соратники пришли в ярость от заявления Пхеньяна. Трамп принял решение отказаться от саммита спустя считанные часы.

Невыгодная встреча

Незадолго до этого эксперты указывали, что вероятность встречи лидеров США и КНДР невысока. Хозяину Белого дома она невыгодна и он может попытаться ее отменить под предлогом того, что Пхеньян не идет на уступки — такое мнение выразил в беседе с ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко.

"Если эта встреча состоится, выйдет ли Трамп из нее победителем? Отказ КНДР от ядерного оружия, который можно было бы расценивать как успех американцев, маловероятен. Ведь Вашингтон не готов идти на уступки, не готов к выводу войск из Южной Кореи, а Пхеньян будет очень сложно убедить в том, что, если он откажется от ядерного оружия, американские войска не попытаются влиять на судьбу режима и элиты Северной Кореи".

По мнению эксперта, для Трампа наиболее выгоден такой вариант, при котором Белый дом заявит, что готов к переговорам, а КНДР не желает на них идти, пусть если даже Пхеньян будет утверждать обратное.

"Такой разворот позволит Трампу заявить об отмене встречи и выглядеть, по крайней мере внутри страны, неким победителем, который сделал все возможное: попытался использовать как силу, отправляя флот к берегам Корейского полуострова, так и возможности дипломатии. В таком случае даже демократы не смогут ничего сказать, — указал он. — Подобная линия была бы наиболее благоприятна для Вашингтона в ближайшей перспективе".

Что дальше

Эксперт Массачусетского технологического института Випин Наранг выделял четыре возможных сценария, по которым будет развиваться ситуация после возможной отмены саммита:

• Обе стороны откладывают саммит, чтобы взять время для тщательной подготовки и дальнейшей дипломатической работы. Когда стороны приходят к обоюдному решению по денуклиаризации, лидеры двух стран встречаются и заключают договор;

• Вашингтон и Пхеньян откладывают саммит, сохраняя статус-кво и более теплые, чем прежде, отношения, но не заключают договора, поскольку позиции сторон слишком отличаются друг от друга;

• Ситуация накаляется, и отношения США и КНДР откатываются к уровню 2017 года. Пхеньян возобновляет ядерные испытания, а США — угрозы об "уничтожении" КНДР;

• Ситуация деградирует настолько, что США и КНДР вступают в войну.

По словам Наранга, наиболее вероятным ему представляется второй вариант. Однако, учитывая непредсказуемость хозяина Белого дома, ожидать можно всего, чего угодно.