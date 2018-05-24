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Оппозиционер Чукасзян прекратил голодовку
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Пашинян заявил, что оппозиционер Чукасзян прекратил голодовку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с лидером гражданской инициативы Гарегином Чукасзяном сообщил, что оппозиционер прекратил голодовку, объявленную месяц назад.
Чукасзян заявил о голодовке с 24 апреля, требуя освобождения политзаключенных, объявления всеобщей амнистии и создания комиссий для решения этих вопросов. Ранее в четверг Пашинян провел также телефонную беседу с оппозиционером, попросив его прекратить голодовку.
"Рад сообщить, что после состоявшейся встречи со мной у "Матенадарана" (Институт древних рукописей — ред.), Гарегин Чукасзян прекратил голодовку", — написал Пашинян в четверг в Facebook.
Лидер гражданской инициативы "Учредительный парламент" Чукасзян является фигурантом уголовного дела, находящегося в ведении Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении. Летом 2016 года он поддержал захват здания ППС в Ереване. Он разыскивался с 2016 года и был задержан 24 апреля 2018 года; 11 мая суд освободил Чукасзяна под подписку о невыезде.
Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.
Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.
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