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«КНДР никогда не откажется от ядерного оружия»
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«КНДР никогда не откажется от ядерного оружия» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Сенатор США Марко Рубио убежден, что КНДР никогда не откажется от своей ядерной программы и что действия северокорейского лидера всего лишь "шоу", сообщает телеканал ABC News.
"В конечном счете, я убежден в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын не хочет денуклиаризации. Он не будет ликвидировать ядерное оружие, однако он хочет создать видимость того, что он — открытый лидер, что он мирный и разумный", — заявил Рубио в интервью телеканалу.
"Это все шоу. Ким освободил трех американцев, которые были невиновны, взорвал объект, который, вероятно, уже был неисправен… Вот, что еще важно, место, которое он взорвал, было испытательным полигоном. Он может испытывать оружие где угодно", — добавил Рубио.
Марко Рубио также добавил, что у Ким Чен Ына есть "эмоциональная, личная, психологическая привязанность" к своему ядерному оружию, потому что благодаря ему лидер КНДР чувствует себя "влиятельным".
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын по просьбе американского президента Дональда Трампа отдал распоряжение помиловать и освободить трех американцев, задержанных в стране.
Военные Минобороны КНДР взорвали 24 мая три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.
Трамп на прошлой неделе отменил саммит с Ким Чен Ыном, запланированный на 12 июня, но потом все же сообщил, что саммит может состояться. Переговоры о проведении саммита были возобновлены на минувших выходных.
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