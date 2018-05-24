В Конгрессе призвали оказывать давление на КНДР

В Конгрессе призвали продолжить оказывать давление на КНДР

"Северокорейский режим на протяжении долгого времени давал достаточную причину сомневаться в их обязательствах по (поддержанию) стабильности. Мы должны продолжать работать с нашими союзниками над мирным решением (конфликта), но это потребует гораздо большей степени серьезности со стороны режима Кима", — говорится в опубликованном заявлении Райана.

По его словам, Конгресс предоставил достаточно инструментов для привлечения Северной Кореи к ответственности.