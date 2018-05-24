В Конгрессе призвали оказывать давление на КНДР

США должны продолжать оказывать максимальное давление на КНДР, заявил спикер палаты представителей Пол Райан в связи с отменой саммита.
Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в котором заявил, что саммит отменяется из-за "открытой враждебности", проявленной КНДР в отношении Соединенных Штатов.
"Северокорейский режим на протяжении долгого времени давал достаточную причину сомневаться в их обязательствах по (поддержанию) стабильности. Мы должны продолжать работать с нашими союзниками над мирным решением (конфликта), но это потребует гораздо большей степени серьезности со стороны режима Кима", — говорится в опубликованном заявлении Райана.
По его словам, Конгресс предоставил достаточно инструментов для привлечения Северной Кореи к ответственности.
"Важно, чтобы США не смягчали кампанию по оказанию максимального давления", — сказал конгрессмен.