США хотят сменить власть в КНДР, заявили в Госдуме

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну , что не считает целесообразным проведение саммита в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

"Ответственность за срыв саммита КНДР и США 12 июня в Сингапуре лежит в большей степени на Вашингтоне. Это абсолютно деструктивный шаг, особенно на фоне действий Пхеньяна по ликвидации полигона для ядерных испытаний Пхунгери. И это решение президента Трампа может вызвать только глубокое сожаление", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.

По мнению политика, тем самым США могут спровоцировать новый виток напряженности на Корейском полуострове, "что ставит под угрозу безопасность не только в регионе, но и в мире в целом".