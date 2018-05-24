США хотят сменить власть в КНДР

Ответственность за срыв саммита КНДР и США лежит в большей степени на Вашингтоне, это деструктивный шаг, который свидетельствует о том, что конечная цель Вашингтона — смена режима в Северной Корее, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
"Ответственность за срыв саммита КНДР и США 12 июня в Сингапуре лежит в большей степени на Вашингтоне. Это абсолютно деструктивный шаг, особенно на фоне действий Пхеньяна по ликвидации полигона для ядерных испытаний Пхунгери. И это решение президента Трампа может вызвать только глубокое сожаление", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.
По мнению политика, тем самым США могут спровоцировать новый виток напряженности на Корейском полуострове, "что ставит под угрозу безопасность не только в регионе, но и в мире в целом".
"Все это говорит о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном решении ситуации и, очевидно, конечная цель американской политики в отношении КНДР — смена режима. США в данном контексте интересует только собственное влияние, которого они последовательно добиваются путем создания и поддержки локальных конфликтов, а также построения однополярного мира на крови", — заключил депутат.