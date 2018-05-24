Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном

Трамп отправил Ким Чен Ыну письмо, в котором уведомил его об отмене встречи.

BREAKING: President Trump cancels summit with Kim Jong Un. pic.twitter.com/5zyAwuUwEk— NBC News (@NBCNews) 24 мая 2018 г.

«К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — говорится в послании.