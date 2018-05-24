Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном 

Президент США Дональд Трамп отменил намеченную на 12 июня встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Трамп отправил Ким Чен Ыну письмо, в котором уведомил его об отмене встречи.
BREAKING: President Trump cancels summit with Kim Jong Un. pic.twitter.com/5zyAwuUwEk— NBC News (@NBCNews) 24 мая 2018 г.
«К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — говорится в послании.
Саммит Вашингтон–Пхеньян был запланирован на 12 июня, встреча должна была состояться в Сингапуре. Лидера США насторожило заявление представителя Северной Кореи о том, что Пхеньян может передумать проводить встречу на высшем уровне из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. 22 мая Дональд Трамп оценил как значительные шансы на то, что встреча не сможет пройти в намеченный срок.