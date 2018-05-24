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Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном
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Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп отменил намеченную на 12 июня встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Трамп отправил Ким Чен Ыну письмо, в котором уведомил его об отмене встречи.
«К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — говорится в послании.
Саммит Вашингтон–Пхеньян был запланирован на 12 июня, встреча должна была состояться в Сингапуре. Лидера США насторожило заявление представителя Северной Кореи о том, что Пхеньян может передумать проводить встречу на высшем уровне из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. 22 мая Дональд Трамп оценил как значительные шансы на то, что встреча не сможет пройти в намеченный срок.
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