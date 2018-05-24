РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом

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Минобороны России ответило на заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
По итогам работы следственной группы было заявлено, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили самолёт, якобы принадлежал российским ВС.
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«Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе», — заявили в российском ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что «ни одного зенитного ракетного комплекса Вооружённых Сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало».
«Вызывает озабоченность нацеленность голландского следствия на обоснование своих выводов за счёт использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом «часть использованных в ходе брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat».
«Данные фейки были дезавуированы и опровергнуты российскими экспертами», — заявили в Минобороны.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RT прокомментировал заявление голландского прокурора о том, что совместная следственная группа (ССГ) значительно продвинулась в расследовании крушения MH17 на Украине в июле 2014 года. По словам прокурора, следствие находится на последней стадии, однако говорить о том, когда дело дойдёт до суда, преждевременно.
В октябре 2017 года сообщалось, что власти Нидерландов не станут рассекречивать часть документов по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, которая произошла на востоке Украины в июле 2014 года.
RT на русском: последние новости
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