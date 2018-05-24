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Трамп заявил о шпионаже за его кампанией
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Трамп заявил о шпионаже за его кампанией со стороны спецслужб 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава национальной разведки Джеймс Клэппер признал, что за предвыборной кампанией американского лидера велась слежка.
«Клэппер признал, что за моей кампанией шпионили. Шпиону были заплачены огромные деньги, гораздо больше обычного. Всё начинает выглядеть как величайший политический скандал в истории США. Спайгейт — ужасная вещь!» — написал Трамп в Twitter.
Он также добавил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми «был плохим коррумпированным лидером, который причинил спецслужбе немало боли».
Ранее Трамп заявил, что если появятся доказательства того, что в его предвыборной команде был информатор ФБР, то это станет позором для всей страны.
RT на русском: последние новости
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