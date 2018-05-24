Трамп заявил о шпионаже за его кампанией со стороны спецслужб

«Клэппер признал, что за моей кампанией шпионили. Шпиону были заплачены огромные деньги, гораздо больше обычного. Всё начинает выглядеть как величайший политический скандал в истории США. Спайгейт — ужасная вещь!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что если появятся доказательства того, что в его предвыборной команде был информатор ФБР, то это станет позором для всей страны.