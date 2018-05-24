Джонсон обсудил инцидент в Солсбери с пранкером, назвавшимся главой Армении

"Министр понял, что речь о фабрикации, и завершил звонок. Мы проверили его и сразу поняли, что это звонок от пранкера. Использование химоружия в Солсбери и в Сирии, а также недавние события в Армении являются серьезными вопросами. Эти детские поступки говорят об отсутствии серьезности звонящего и людей, стоящих за ним", — заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Между тем, продолжительность разговора Джонсона и пранкера, запись которого распространили некоторые СМИ, составила примерно 18 минут. Во время разговора глава МИД, в частности, пообещал "продолжить закручивать гайки в отношении некоторых олигархов, окружающих Путина".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.