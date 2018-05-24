Джонсон обсудил инцидент в Солсбери с пранкером

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию вокруг инцидента в Солсбери и отношения с Россией с пранкером, выдававшим себя за премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Министр понял, что речь о фабрикации, и завершил звонок. Мы проверили его и сразу поняли, что это звонок от пранкера. Использование химоружия в Солсбери и в Сирии, а также недавние события в Армении являются серьезными вопросами. Эти детские поступки говорят об отсутствии серьезности звонящего и людей, стоящих за ним", — заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.
Между тем, продолжительность разговора Джонсона и пранкера, запись которого распространили некоторые СМИ, составила примерно 18 минут. Во время разговора глава МИД, в частности, пообещал "продолжить закручивать гайки в отношении некоторых олигархов, окружающих Путина".
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, его дочь Юлия была выписана еще в середине апреля.