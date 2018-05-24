Коалиция США скрыла данные о тысячах жертв в Сирии

Британская мониторинговая группа Airwars обвинила коалицию во главе США в сокрытии числа жертв среди мирного населения Сирии . Об этом сообщает The Telegraph.

По данным Airwars, в результате борьбы западной коалиции с террористами погибли 9 600 мирных жителей. Правозащитники подчеркнули, что такого количества жертв не было «со времен войны во Вьетнаме ». Коалиция пыталась занизить число мирных жертв, до сих пор публично признавая лишь число 883.

Из доклада Airwars следует, что коалиция несет ответственность за треть из примерно 25 тысяч смертей среди гражданского населения Сирии и Ирака с начала наступления джихадистов в 2014 году. По словам исследователей, интенсивное использование взрывчатки «непреднамеренно привело к большому числу жертв», несмотря на «точность» ударов.

В Airwars отметили, что такие результаты могут «обесценить» основные преимущества «умных» бомб.

В докладе группы сказано, что коалиция почти никогда не проводит «полевые» исследования числа жертв, вместо этого опираясь на дистанционный анализ.