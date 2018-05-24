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Журналиста встретили в Киеве лозунгом «Зиг хайль!»
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Британского журналиста встретили в Киеве лозунгом «Зиг хайль!» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @tariqpanja
Британский спортивный журналист индийского происхождения Тарик Панджа пожаловался на нацистское приветствие, которым его встретили в Киеве, куда он приехал на финальный матч Лиги чемпионов. Об этом он написал в Twitter.
«Друзья в Киеве, кричать "Зиг хайль!" тем, кто не похож на вас — не лучший способ проявить гостеприимство к приезжающим в вашу страну. Пожалуйста, остановитесь», — написал Панджа.
Отвечая на вопросы пользователей в комментариях к твиту, он рассказал, что прогуливался по центру Киева и в тот момент находился на майдане Незалежности.
Тарик Панджа — спортивный журналист, в разные годы писавший для The New York Times, Bloomberg, Eurosport, Independent, Associated Press.
«Зиг хайль!» («Sieg Heil») — нацистский лозунг. Переводится как «Да здравствует Победа» или «Победе слава». Во времена Третьего Рейха эта фраза использовалась в качестве приветствия, и обычно сочеталась с жестом в виде поднятой вверх правой руки. Автором лозунга считается один из лидеров Третьего Рейха, заместитель фюрера в НСДАП Рудольф Гесс.
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