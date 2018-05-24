Британского журналиста встретили в Киеве лозунгом «Зиг хайль!»

Британский спортивный журналист индийского происхождения Тарик Панджа пожаловался на нацистское приветствие, которым его встретили в Киеве, куда он приехал на финальный матч Лиги чемпионов. Об этом он написал в Twitter.

«Друзья в Киеве, кричать "Зиг хайль!" тем, кто не похож на вас — не лучший способ проявить гостеприимство к приезжающим в вашу страну. Пожалуйста, остановитесь», — написал Панджа.

Отвечая на вопросы пользователей в комментариях к твиту, он рассказал, что прогуливался по центру Киева и в тот момент находился на майдане Незалежности.