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Британец обнаружил в саду бункер времен Второй мировой войны
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Британец обнаружил в саду бункер времен Второй мировой войны 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Ian Cooper
Житель британского города Мидлсбро Крис Скотт (Chris Scott) обнаружил в своем саду заброшенный бункер времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Evening Gazette.
Мужчина во время работы в саду обнаружил старую дренажную крышку. Вместе со строителем он открыл ее и нашел бомбоубежище из бетона с двумя комнатами и аварийным выходом.
«Там было много электрических приборов и разных выключателей. В одной из комнат стоял большой стол, покрытый налетом, наверняка в его ящиках осталось что-то с того времени», — рассказал Скотт. По его словам, убежище было рассчитано на сто человек.
«Соседи что-то говорили о том, что поблизости есть бункер, но я как-то не придал их словам значения», — добавил британец. Он планирует перестроить бункер.
В апреле сообщалось, что во время правления Барака Обамы под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный подземный бункер. Строительство убежища заняло около семи лет и обошлось американскому бюджету в 376 миллионов долларов.
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