Чешский след, или Фальшивая история о «Новичке» разваливается

Последняя неделя принесла интересный поворот в нашумевшей истории вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипаль . Правда, отравление в этой истории не было ни отправной точкой, ни концом. Постепенно этот скандал пропадает с первых страниц мировых СМИ, хотя уже вторая жертва выписалась из больницы и весь мир, наоборот, ждет, когда свидетельства самих отца и дочери Скрипаль появятся на первых полосах и в прайм-тайм. Мир ожидает, что мы, наконец, отбросим хотя бы часть предположений и немного приблизимся к разгадке того, что же произошло на самом деле.

Но пока мы так ничего и не дождались, хотя современные телекоммуникационные технологии позволяют передавать авторизированную информацию, интервью и заявления из безопасного места (так делается и в судебной практике). Нет сомнений, что Скрипалей уже выписали из больницы, и их состояние позволяет им выступить. Поэтому отсутствие информации лично от Скрипалей удивляет и наводит на предположение, что их свидетельства британцев просто не устраивают, так как не вписываются в их официальную версию событий.

Под предлогом соображений безопасности Скрипалей держат в полной изоляции. Тем самым британцы нарушают международное право, поскольку граждане той или иной страны должны лично отказаться от контактов со своим посольством, а Скрипали этого не сделали. При этом они по-прежнему находятся в компетенции российского посольства.

Откуда исходит угроза…

24 марта чешское информагентство ČTK процитировало ВВС, которое передало слова друга Скрипаля Владимира Тимошкова . Тот заявил, что Скрипаль писал президенту Владимиру Путину и просил разрешения вернуться домой. Но Кремль якобы опроверг получение подобного письма, хотя таким образом он, по логике, ответил бы в любом случае, было письмо или не было. Ведь если бы желание Скрипаля подтвердили, его безопасность могла бы оказаться под серьезной угрозой.

Так от кого же охраняют Скрипаля? От русских как государства вряд ли. Это также подтверждает информация (если она правдива) о том, что Скрипаль приезжал в Чехию — страну, где, по мнению (некоторых) чешских разведчиков, больше всего в Европе, если не в мире, русских шпионов на квадратный метр. Чешский след в истории Скрипаля — вообще интересный элемент.

Возможно, чешский след — всего лишь обстоятельство, привнесенное (в точности согласно принципам гибридной пропагандистской войны) для того, чтобы еще больше запутать дело и расширить пространство для спекуляций, догадок и предположений. Возможно, нас наводят на мысль, что в своей «второй агентурной жизни» Скрипаль был настолько опасен для русских, что его попытались прикончить? Или все дело в слабеющей фантазии бойцов гибридной войны?

Если принять во внимание, что Скрипаль якобы хотел официально вернуться в Россию после урегулирования взаимоотношений, а также учесть его поездку в наводненную русскими шпионами Чехию, то появляется еще одна версия вероятного развития событий. А что если две эти вещи взаимосвязаны? Что если в Чехии Скрипаль искал возможность выйти на контакт с российским руководством в связи со своим делом, а история про инструктаж чешских коллег на тему, как невероятно опасна Россия, — это всего лишь выдуманная им легенда?

Тогда напавших на Скрипаля стоило бы искать совсем в другом месте — среди тех, кто не хотел возвращения Скрипаля в Россию из-за того, что в Великобритании он получил новую интересную информацию, кстати, в том числе, когда посещал военные лаборатории в Портон-Дауне.

«Новичок» — вне игры

14 марта Петра Прохазкова в газете «Лидове новины» (Lidové noviny) сослалась на одного из создателей «Новичка», бывшего советского военного химика Вила Мирзаянова, который с 1992 года проживает в США , и написала, что, скорее всего, отец и дочь, отравленные «Новичком», не выживут. А если и выживут, то станут инвалидами. Прохазкова также написала, что для убийства 500 человек достаточно всего двух граммов яда.

Однако Скрипали не только выжили, но и не стали инвалидами. Из этого можно сделать (со ссылкой на «отца „Новичка"“) однозначный вывод, что в Солсбери „Новичка“ не было. Поэтому дальнейшие дискуссии на тему „Новичка“ не имеют смысла.

Франтишек Бублан запугивает

В этой ситуации чешское политическое руководство ведет себя по принципу агента Плзака „Отрицать, отпираться, врать и темнить“. Среди бела дня власть беззастенчиво врет людям только для того, чтобы выглядеть „солидарной“ в глазах своих всесильных друзей. Печальный пример — сенатор Франтишек Бублан, который ко всему прочему утверждает, что президент Милош Земан о чем-то проговорился, тем самым поставив под угрозу безопасность граждан.

Мы можем смело порассуждать на эту тему, даже если сенатор хочет скрыть, что за его словами кроется какая-то секретная информация, известная ему, но неизвестная общественности. Мы можем не касаться секретной информации и ссылок на нее, а только сравним сказанное президентом Земаном с тем, что на эту тему было опубликовано.

И тогда мы поймем, что в США уже давно вышло много публикаций о „Новичке“, в том числе с формулами, а кое-что даже запатентовано. У нас информацию об экспериментах с веществами из группы „Новичок“ издание „Химицке листы“ (Chemické listy) подготовило к публикации еще девять лет назад, а обнародовало в 2011. Там есть пикантная подробность — цитируются как раз американские источники! Кстати, специалисты считают, что тот, кто способен синтезировать одно вещество из этой группы, может изготовить и все остальные.

Так что президент Земан, в отличие от запугивающего нас Бублана, ничего не выдал. Можно даже задуматься, а не скрывали ли информацию от президента, что противозаконно? Ведь все, что сказал президент, давно известно и не может поставить под угрозу безопасность граждан. Единственным, кому Земан, пожалуй, и мог бы что-то выдать своим заявлением, мог бы быть неграмотный террорист (правда, для этого он должен владеть чешским). С другой стороны, неграмотный террорист все равно не способен создать „Новичок“ ни одной модификации.

Смрад нормализации

Министр обороны Карла Шлехтова отвлеклась от самопрезентации в интернете и своей собаки и отправила в отставку директора Военного исследовательского института Богуслава Шафаржа. Его экспертные комментарии о боевых химических веществах премьер Андрей Бабиш неизвестно почему считает спорными. Карла Шлехтова уволила Шафаржа с невероятно корявой и глупой формулировкой: якобы она воспользовалась правом „не сообщать никаких причин“. Чему тут еще удивляться!

Уволенный Шафарж был одним из немногих настоящих экспертов, которые публично прокомментировали историю с „Новичком“. Его мнение расходилось с мнением политиков, которые вообще ничего не знают о проблематике, но „чуют“, откуда ветер дует и что может помочь их чахнущим политическим карьерам. И хотя они клянутся, что им крайне важно качество наших отношений с альянсом, добились они прямо противоположного: сняв с поста блестящего эксперта и руководителя в одном лице — а это редкое сочетание — они на самом деле снизили химическую обороноспособность НАТО

Кроме того, с 90-х члены парламента привыкли с помощью политического произвола „исправлять действительность“. Сначала они политическим решением признали преступным прошлый режим, который, правда, многие из них прежде поддерживали (хвала исключениям), и не сделали никаких выводов. Скажем, о том, что вообще-то они не компетентны в принятии подобных решений. Но еще со времен Первой республики у нас принимаются декларативные оценочные законы (к счастью, без санкций), которые представляют собой нецивилизованное безобразие.

От „исправления“ истории члены парламента перешли к исправлению настоящего. Особенно в этом преуспели два сенатских комитета. Не представив никаких доказательств, они произвели на свет ложь, которую потом от их имени среди бела дня не постыдился произнести Бублан. При всем оставшемся уважении к сенаторам, их мнение никак не может компенсировать отсутствие аргументов.

Таким образом, нормализацию можно наблюдать буквально в прямом эфире. Министр Шлехтова (даже с ее невысоким социальным интеллектом, хотя и его может не быть у тех, кто пристраивает собак на памятники героям) должна бы знать, что совпадение отставки Шафаржа „по не имеющим отношения причинам“ с делом „Новичка“ выглядит неправдоподобно. Все это напоминает нормализацию, когда „непреклонного человека“ снимали в наказание и назидание остальным.

Как (не) завоевать уважение

Информации, подтверждающей фальшивость истории вокруг „Новичка“, было опубликовано уже достаточно для того, чтобы думающие люди поняли, в чем тут дело. Требование „проявить солидарность“ и наказать неуличенного виновника были всего лишь проверкой с целью выяснить, способен ли коалиционный партнер отречься от себя самого, собственного разума и совести. Нужно отметить, что уже не раз те, кто бывал в брюссельской штаб-квартире НАТО, свидетельствовали, насколько неуважительно и презрительно западные офицеры отзываются о восточных коллегах, лижущих им подметки.

Также стоит подчеркнуть, что в нашей внешней политике мало было таких же достойных моментов, как когда Ян Каван спросил о вариантах выхода из НАТО или предложил чешско-греческую инициативу решения косовского кризиса, или когда Карел Шварценберг выступил против бомбардировок Ливии и завоевал большое уважение в Израиле после того, как осудил строительство еврейских поселений на палестинской территории. Когда-нибудь мы будем гордиться тем, что хоть в какие-то моменты у нас было собственное мнение.

Ведь правительство без достоинства вряд ли завоюет подлинное доверие.

Česká Pozice, Чехия