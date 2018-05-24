Абэ рассказал, чего ждет от встречи с Путиным

Премьер Японии рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

"Я должен поговорить с президентом Путиным честно, с открытой душой", — приводит слова Абэ информационное агентство Киодо. "Надеюсь на конкретный прогресс в деле совместной хозяйственной деятельности на северных территориях (японское название южных Курил) и посещений могил бывшими их жителями", — сказал премьер японским журналистам перед отбытием в Россию.

Как сообщалось ранее, Абэ 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина. В качестве почетного гостя японский премьер-министр примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. По итогам переговоров президента Путина и премьер-министра Абэ, которые пройдут 26 мая, к подписанию подготовлен ряд совместных документов.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента Путина в декабре 2016 года. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из более 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы для того, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.

Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется через развитие экономических связей двух стран содействовать решению проблемы, которую она увязывает с заключением мирного договора. Передачу Японии четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.